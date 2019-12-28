https://static.news.ru/photo/93b3e692-297a-11ea-b05c-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Власти Польши предъявили претензии российскому послу после высказывания Владимира Путина о после Польши в нацистской Германии 1930-х годов. Сенатор Владимир Джабаров считает это обычной дипломатической практикой, однако, по его словам, она не поможет Польше смыть с себя «грязное пятно альянса с Гитлером по еврейскому вопросу».

Как бы ни возмущались некоторые политики Польши, вот этого грязного пятна тех политиков, которые в 1930-е годы пошли на альянс с Гитлером, в том числе по еврейскому вопросу, скрыть невозможно, — заявил «360» Джабаров.

Он добавил, что вызов Андреева в МИД Польши ничего не изменит, потому что позиция РФ основана на исторических фактах.

Как писал NEWS.ru, российский посол в Варшаве Сергей Андреев рассказал, что его пригласили на беседу в МИД Польши после заявлений президента РФ Владимира Путина о главе польской дипмиссии в фашистской Германии. Как пояснил дипломат, он встретился с директором восточного департамента ведомства и разговор был жёстким, но корректным.

Ранее Владимир Путин назвал «сволочью и антисемитской свиньёй» посла Польши в нацистской Германии. В 1930-х годах он пообещал установить памятник Гитлеру за высылку евреев в Африку.