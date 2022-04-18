Сенатор объяснила, зачем на Украине уничтожают советские памятники

Украинские националисты уничтожают советские памятники для того, чтобы «атаковать» российскую историю, считает сенатор Ольга Ковитиди. По её мнению, таким образом нацисты «завоевывают умы» подростков, насаждая им свою идеологию, пишет «ПолитЭксперт».

Мы видим, что идёт большая атака на российскую и советскую историю, на Великую Отечественную войну. Всё это сопровождается агрессивной активностью молодёжи. Самое страшное, что этими идеями завоёвываются умы подростков. Всё это достигло особого размаха и никогда уже не будет прежним. Мы это понимаем, — подчеркнула Ковитиди.

Она считает, что украинские неонацисты используют тактику «Исламского государства» (террористическая организация, запрещена в РФ) для захвата власти. В качестве аргумента своей позиции она напомнила о зверствах, которые те учиняют над мирными жителями и российскими военнопленными. По мнению Ковитиди, украинцы напуганы настолько, что даже бойцы ВСУ боятся выходить через гуманитарные коридоры, потому что их же коллеги начнут стрелять им в спину.

Ранее парламент Эстонии решил рассмотреть законопроект о демонтаже памятников советским и российским солдатам в общественных местах. Инициатива принадлежит фракции Эстонской консервативной народной партии (EKRE).