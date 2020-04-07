Сенатор назвала «плодом больной фантазии» идею экс-послов США вернуть Крым

https://static.news.ru/photo/c77a7394-a822-11e9-9f78-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

Сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева оценила идею американских дипломатов, которые предложили «надавить» на Россию на фоне пандемии коронавируса и вернуть Крым под контроль Киева. По словам сенатора, подобные заявления являются безосновательными.

Это просто плод больного сознания. Есть аксиома: Крым и Севастополь — это, безусловно, неотъемлемые части РФ, — заявила она в интервью РИА Новости.

По её мнению, напротив, ситуация с распространением COVID-19 демонстрирует необходимость отмены санкций. Это позволило бы избежать тяжёлых экономических последствий.

Кризис не только не создал условия, чтобы Крым вернулся на Украину, а, наоборот, создал условия, чтобы были сняты те санкции, которые были незаконно наложены на Россию, — заключила она.

Ранее бывшие послы США в Киеве Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор в публикации в издании NPR заявили, что пандемия COVID-19 предоставила «неожиданную возможность» прекратить конфликт на Украине и «вернуть» Крым Киеву. Для этого необходимо лишь надавить на Россию.

Дипломаты считают, что глава Белого дома Дональд Трамп вместе с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Кремлю прекратить конфликт в соседней стране, а взамен пообещать отменить антироссийские санкции, писал NEWS.ru.