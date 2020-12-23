Пушков назвал условия для сближения России и Запада

https://static.news.ru/photo/ea344738-44f3-11eb-85fd-fa163e074e61_660.jpg Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

России необходимо вернуть Крым Украине, перестать помогать Донбассу и вывести военных из Сирии. Только после этого может произойти сближение России и Запада, но, к сожалению, эти условия невыполнимы, считает председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

Надо передать Крым Украине, надо перестать помогать Донбассу и надо вывести нашу военно-космическую группировку из Сирии, — заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва» Пушков.

Также, по его словам, для сближения с Западом желательно заменить политическое руководство страны, «чтобы были новые люди, которые им будут больше нравиться, чем Владимир Путин». Сенатор подчеркнул, что все эти условия невыполнимы, а все «исходящие от западных стран сигналы» — отрицательные.

Как писал NEWS.ru, против России ведётся холодная война в информационной сфере, и один из её элементов — предвзятое отношение к российским СМИ. Об этом написал Алексей Пушков в своём Telegram-канале. Иностранные средства массовой информации, действующие на территории России, могут финансироваться открыто из бюджетов США или стран Евросоюза, но при этом администрация соцсети Twitter не присваивает им маркировки «государственное издание». Однако, как обращает внимание Пушков, такие меры применяются только в отношении российских СМИ.