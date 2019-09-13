https://static.news.ru/photo/24a22ca4-d656-11e9-aa14-fa163e074e61_660.jpg Владимир Джабаров Фото: council.gov.ru

Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов является не совсем адекватным политиком. Так прокомментировал его заявление об отсутствии ядерного оружия у Киева первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Считаю, что это заявление не совсем адекватного политика. По его словам, получается, что, если бы у Украины всё-таки было ядерное оружие, она объявила бы войну России. Но два наших государства не воюют, — цитирует российского парламентария RT .

Джабаров полагает, что наличие ядерного оружия не означает начала конфликта, а слова Александра Турчинова он назвал «очередной провокацией».

Как писал News.ru, ранее Турчинов выразил сожаление в связи с тем, что Украина отказалась от ядерных арсеналов. Из-за этого Киеву нечего противопоставить Москве.

Политик напомнил, что «даже в пропагандистском фильме о захвате Крыма Путин говорил, что, если бы на помощь Украине пришли страны НАТО, он мог применить ядерное оружие».