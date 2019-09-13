Экс-секретарь СНБО Украины Александр Турчинов является не совсем адекватным политиком. Так прокомментировал его заявление об отсутствии ядерного оружия у Киева первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Считаю, что это заявление не совсем адекватного политика. По его словам, получается, что, если бы у Украины всё-таки было ядерное оружие, она объявила бы войну России. Но два наших государства не воюют, — цитирует российского парламентария RT.
Джабаров полагает, что наличие ядерного оружия не означает начала конфликта, а слова Александра Турчинова он назвал «очередной провокацией».