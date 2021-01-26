Сенатор назвал продление СНВ-3 фундаментом для переговоров между РФ и США

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Шансы на продление договора СНВ-3 есть, считает первый замглавы комитета Совфеда по международным делам Сергей Кисляк. Он выразил надежду, что «у всех участников хватит на это мудрости».

По словам сенатора, в Белом доме в настоящее время «складывается консенсунс» по поводу того, что стратегическая стабильность пойдёт на пользу интересам США. Продление договора и соблюдение сторонами его условий обеспечит взаимодействие сторон на основе «проверяемости и необратимости шагов», предпринимаемых для сохранения предсказуемости и стратегической стабильности.

Сенатор также полагает, что соглашение создаст фундамент для дальнейших переговоров между Москвой и Вашингтоном, несмотря на существующую напряжённость в отношениях между двумя странами, сообщает «Парламентская газета».

РФ и США подписали Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-3) в 2010 году. Стороны условились начать сокращение стратегических наступательных арсеналов до ключевых значений. Срок действия соглашения истекает в феврале 2021 года. СНВ-3 может быть вновь заключён на срок до пяти лет в случае взаимного согласия сторон.

Ранее NEWS.ru писал, что секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев обсудил продление СНВ-3 с помощником президента США по нацбезопасности Джейкобом Салливаном. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, отметила, что российские и американские эксперты приступили к практической работе по вопросу возможного продления договора.