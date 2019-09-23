https://static.news.ru/photo/6c0511fe-de32-11e9-9206-fa163e074e61_660.jpg Фото: Council of Europe/ Candice Imbert

Член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов заявил, что от отказа Украины от участия в осенней сессии ПАСЕ «отдаёт обречённостью и политическим унынием».

По его словам, вопрос заключается в том, кто для Европы важнее: Москва, с которой придётся выстраивать отношения несмотря на противоречия, или Киев, находящийся в «глубочайшем политическом и экономическом кризисе», передаёт Радио Sputnik.

Можно подумать, что ПАСЕ начнёт сейчас делать всё, чтобы вернуть Украину, — отметил он.

Политик добавил, что возвращение России действительно было важным для ассамблеи, так как без РФ трудно представить работу организации. Кроме того, Кремль вносит в объединение большие платежи.

Поэтому, выбирая между Украиной и Россией, с каждым месяцем, с каждым следующим политическим сезоном Европа будет чётко давать понять, что для неё важнее, — заключил он.

Как писал News.ru, 26 июня ПАСЕ восстановила полномочия российской делегации в полном объёме. Все предложенные санкционные поправки к документу были отклонены. В знак протеста делегация Украины покинула сессию, её поддержали представители некоторых других стран.

21 сентября член фракции «Слуга народа», председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Ярёменко заявил, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию ПАСЕ. 26 сентября делегация Украины официально отказалась от участия.