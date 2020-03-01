https://static.news.ru/photo/6f4e5fc4-5ba9-11ea-8903-fa163e074e61_660.jpg Олег Морозов Фото: Federation Council of Russia/via Globallookpress.com

Москва даст ответ на инцидент с журналистами российских СМИ в Турции. Об этом заявил член комитета по международным делам Совфеда Олег Морозов.

Турция активно нарывается на наши ответные действия, — цитирует сенатора РИА Новости.

Сенатор отметил, что турецкие власти сами должны принять надлежащие меры в отношении участников нападения. Он также добавил, что осложнение отношений между Москвой и Анкарой не является основанием для преследования журналистов.

Инцидент с корреспондентами прокомментировал также глава международного комитета Константин Косачев. По его словам, необходимо потребовать от турецкой стороны оперативного расследования произошедшего, привлечения виновных к ответственности и обеспечения безопасности сотрудников все представительств РФ в этой стране.

Сенатор добавил, что Анкару следует предупредить о дополнительном осложнении отношений с Москвой при любом ином сценарии действий турецких властей.

Ранее NEWS.ru писал, что трое журналистов Sputnik Турция подверглись нападению неизвестных в столице страны. Злоумышленники угрожали им и обвиняли в предательстве родины из-за «работы на русских».