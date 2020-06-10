Сенатор Морозов: санкционная лихорадка в США в ближайшее время не утихнет

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает, что санкционная лихорадка в США в отношении России в ближайшее время не утихнет. Так он отреагировал на доклад парламентариев американского конгресса, в котором говорится о необходимости ужесточения мер в отношении Москвы.
Гадать, пройдёт ли эта инициатива в конгрессе или нет, не имеет смысла. Санкционная лихорадка будет периодически вспыхивать. Поэтому надо не американских конгрессменов лечить, а заниматься собственной страной, — заявил Морозов РИА Новости.
Доклад, рекомендующий усилить санкционное давление на РФ, был опубликован 10 июня. Документ подготовила рабочая группа Республиканского исследовательского комитета — объединения, в которое входят около 150 членов палаты представителей.
Ранее NEWS.ru писал, что Минфин США внёс в санкционный список более ста судов и транспортных компаний Ирана, следует из документа, опубликованного на сайте ведомства.
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