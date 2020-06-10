Сенатор Морозов: санкционная лихорадка в США в ближайшее время не утихнет

Фото: council.gov.ru

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин своими глупыми советами «отобрать» Крым показывает оторванность от реального мира. Такое мнение выразил глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Судя по громким и достаточно глупым заявлениям, министр оторван от реального положения вещей. Скорей Украина вернется в состав России, чем Крым в Украину, — сказал Гемпель РИА Новости. Он также...