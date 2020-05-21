Сенатор Морозов оценил выход США из ДОН

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Выход Вашингтона из Договора по открытому небу (ДОН) приведёт к снижению уровня международной безопасности Об этом заявил член комитета Совфеда по международным делам Олег Морозов.

Он отметил, что Белый дом продолжает действовать по проверенной схеме: отказывается от договора якобы из-за допускаемых Россией нарушений и предлагает Москве исправиться.

А потом, поскольку исправлять нам нечего, взорвать очередной договор, обеспечивающий международную безопасность. Мы это видели на примере ДРСМД, — цитирует сенатора РИА Новости.

По мнению Морозова, США не блефуют, а продолжают реализацию продуманной стратегии, рассчитанной на получение военных преимуществ. Однако пока Вашингтону это не удаётся.

Ранее NEWS.ru писал, что военный эксперт Владимир Орлов назвал выход США из ДОН предсказуемым. По его мнению, разрыв соглашения Штатами и станет поводом для усиления их военной мощи.