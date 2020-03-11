https://static.news.ru/photo/0c66aee4-63a0-11ea-a8c2-fa163e074e61_660.jpg Вячеслав Мархаев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Иркутский сенатор Вячеслав Мархаев оказался единственным членом Совета Федерации, который проголосовал против закона о поправках в Конституцию России, которые среди прочего позволят Владимиру Путину пойти на пятые президентские выборы.

Мархаев проголосовал против, Людмила Нарусова воздержалась, восемь сенаторов пропустили голосование, а 160 членов Совфеда поддержали закон о поправках. Результаты опубликованы на сайте верхней палаты парламента.

Мархаев — ветеран органов правопорядка, член КПРФ из Бурятии, делегированный в Совет Федерации иркутским губернатором-коммунистом Сергеем Левченко в 2015 году.

Поправки одобрены обеими палатами российского парламента и вступят в силу после подписания президентом Владимиром Путиным. При этом глава государства заявил, что прислушается к результатам всероссийского голосования 22 апреля и не подпишет закон в случае отрицательного решения граждан.

Как писал NEWS.ru, предложение об обнулении числа президентских сроков 10 марта высказала депутат Госдумы Валентина Терешкова. Это позволит Путину после принятия поправок снова участвовать в выборах, невзирая на предыдущие четыре срока с перерывом на президентство Дмитрия Медведева.