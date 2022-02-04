Сенатор Ковитиди: Запад поставил Украине более 600 тонн оружия

Член Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди считает, что слова Запада о поддержке суверенитета Украины — всего лишь дымовая завеса, а непрекращающийся процесс поставки вооружения на украинскую территорию со стороны членов НАТО, твердящих об укреплении обороноспособности страны, является де-факто провокацией, сообщают «Народные Новости». Она отметила, что Украине было поставлено около 600 тонн военных грузов, а также предоставлены военные инструкторы из-за рубежа, что чревато эскалацией конфликта.

В то время как Россия неоднократно заявляла об отсутствии намерений осуществлять какие-либо военные действия против Украины, Запад во главе с США и Британией продолжает заниматься системным подстрекательством войны. Активное военное освоение Европейского континента вблизи России США осуществляют под дымовой завесой информационной войны, именуемой «российское вторжение», — сказала сенатор.

Она отметила, что ранее «российским вторжением» пугали Польшу и страны Балтии и в этот раз пришёл черёд Украины. Военная помощь со стороны США, Великобритании и их союзников Украине, куда, по её словам, было поставлено около 600 тонн оружия, делается для правдоподобности.

Очевидно, что данные действия Вашингтона и его союзников, сопряжённые с направлением американских солдат в европейские страны вблизи границ России, и системное укрепление военных сил США в Европе ведут к очевидной эскалации напряжённости, — сказала сенатор.

Ранее издание Bild одним из первых сообщило о якобы готовящемся вторжении России на Украину. В декабре прошлого года немецкие журналисты предоставили потенциальные планы атаки, а датой начала боевых действий назвали конец января — начало февраля.

После этого на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. Карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».

Кремль неоднократно отвергал все обвинения.