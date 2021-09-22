Сенатор Ковитиди сравнила признание Крыма с историей американского Техаса

Позиция Евросоюза (ЕС), Грузии и Турции по Крыму рано или поздно изменится, заявила NEWS.ru член Совфеда Ольга Ковитиди. В качестве примера она привела историю американского штата Техас, некогда входившего в состав Мексики, а позже провозгласившего себя независимым государством. Таким образом политик отреагировала на заявление президента Турции Реджепа Эрдогана о непризнании «аннексии» полуострова Россией.

Техас принадлежал Мексике, и этот вопрос тоже никем не поднимался. А потом было решение о провозглашении Техаса независимым государством. Позже США приняли Техас в свой состав в качестве отдельного штата. Это единственный штат, ставший частью США в качестве независимого государства. И Мексика до сих пор не согласна с этим. Однако потом было и признание. Опыта достаточно, я думаю, что касается Крыма, этот вопрос рано или поздно будет решён, хотелось бы, конечно, пораньше, — отметила собеседница.

Ковитиди добавила, что слова Эрдогана — лишь дань политическим традициям, лидер прекрасно понимает, что подобные декларации с высоких трибун без последующих действий — вполне допустимая вещь.

На Генассамблее ООН в Нью-Йорке Эрдоган заявил о важности сохранения территориальной целостности Украины, включая территорию Крыма, «аннексию» которого Анкара не признаёт. МИД Турции 20 сентября заявил, что прошедшие выборы в Госдуму в Крыму Анкара считает нелегитимными. В ведомстве указали на незаконность присоединения полуострова к России.

Ранее сообщалось, что Кремль не приемлет заявления Анкары о нелегитимности выборов в Госдуму в Крыму. Россия рассчитывает, что позиция Турции по этому вопросу изменится. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он также отметил, что Турция является партнёром России.