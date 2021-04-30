Сенатор Косачев рассказал, сколько времени США планируют давить на Россию

https://static.news.ru/photo/856d7bea-8af9-11e9-a098-fa163e074e61_660.jpg Константин Косачев Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

На президента США Джо Байдена оказывают влияние сторонники и авторы методик давления на Россию, что не может не сказываться на политических решениях Вашингтона. Об этом заявил в интервью «Парламентской газете» вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.

По мнению сенатора, среди американского руководства есть персоналии, убеждённые в том, что давление на Москву может быть эффективно и перспективно, но это большая ошибка.

И думаю, что такая ситуация в Америке надолго. Антироссийская политика там зависима от колоссального объёма решений, принятых в законодательстве США. А такие шаги исправляются в Штатах очень и очень сложно, — сказал Косачев.

При этом решение американского посольства в Москве сократить обслуживание россиян сенатор назвал демонстрацией раздражения ответными метрами РФ на недружественные приёмы США.

В то же время такая реакция говорит о том, что американские дипломаты не смогут обеспечить нормальную работу на консульском направлении, не привлекая к этой деятельности россиян, считает Косачев.

30 апреля стало известно, что посольство США в Москве намерено сократить до минимума оказание консульских услуг. В частности, сотрудники посольства практически перестанут выдавать визы россиянам, за исключением экстренных случаев, когда речь идёт о вопросе жизни и смерти. Так же документы будут выдавать гражданам Штатов.

Такое решение посольства связано с тем, что оно вынуждено сократить консульскую службу на 75% по требованию российской стороны.