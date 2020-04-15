Сенатор Косачев оценил угрозу украинского завода атаковать российский НПЗ

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Кремль в скором времени сделает заявление по инициативе генсека ООН Антониу Гутерриша о всемирном прекращении огня ради борьбы с COVID-19. По словам Пескова, это произойдёт, как только российские дипломаты проработают этот вопрос.

Идёт проработка, на рабочем уровне прорабатывается перед тем, как присоединиться. Как только работа будет проведена и согласована с другими партнёрами, будут сделаны соответствующие заявления, — цитирует ТАСС Пескова. Как писал...