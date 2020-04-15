Сенатор Косачев оценил угрозу украинского завода атаковать российский НПЗ

https://static.news.ru/photo/dff75296-7f0b-11ea-b052-fa163e074e61_660.jpgФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев оценил угрозы директора украинского оборонного предприятия подвергнуть ракетной атаке российский нефтезавод. По мнению сенатора, такое заявление было сделано «не от большого ума».
Но его сделало не официальное лицо, а директор завода. Я хотел бы увидеть официальные комментарии украинской стороны на этот счёт. Хотел бы надеяться, что они последуют, — сказал в беседе с «Ридусом» сенатор.
15 апреля директор Павлоградского химического завода Леонид Шиман назвал российский Каменский нефтеперегонный завод возможной целью для ракетного удара «Ольхой». Это реактивная система залпового огня (РСЗО) с новым корректируемым боеприпасом, созданная с использованием некоторых элементов советской РСЗО 9К58 «Смерч».
Украина провела испытания ракетных комплексов «Ольха» и «Нептун» в мае 2019 года на Украине. Из-за учебных пусков, которые проводились в Одесской области, был перекрыт район Чёрного моря, писал NEWS.ru.