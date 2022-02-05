Косачев назвал провокацией публикацию Bloomberg о вторжении РФ на Украину

Публикация американским агентством недостоверной новости о «вторжении России на Украину» является осознанной провокацией или следствием психоза Запада, заявил «Известиям» сенатор Константин Косачев. Он подчеркнул, что в любом случае одних извинений за это будет недостаточно.

Не верю, что это было случайностью. Либо это осознанная провокация, либо это следствие психоза, который нагнетается в западных СМИ и рано или поздно срабатывает, когда люди, даже не имея на то соответствующих указаний сверху, тем не менее принимают решения о публикации просто потому, что они в неё искренне верят, — сказал он.

Косачев отметил, что с точки зрения журналистики неприемлемы обе версии, а действия Bloomberg заслуживают порицания. В любом случае, подчеркнул сенатор, извинения американского издания не могут быть приняты.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что ошибочная публикация агентства Bloomberg о начале «вторжения России» на Украину свидетельствует об опасности агрессивных заявлений Запада и показывает, как подобные сообщения могут привести к непоправимым последствиям. Он предложил заменить термин «фейк-ньюс» на «Bloomberg-ньюс».

Прошлой ночью агентство Bloomberg опубликовало сообщение о «вторжении» России на Украину. После того как на это обратили внимание журналисты, статью признали ошибкой и удалили. Известно, что сообщение о якобы начале военных действий провисело на основной странице издания более получаса.