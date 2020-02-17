https://static.news.ru/photo/100aa400-5221-11ea-8edc-fa163e074e61_660.jpg Андрей Клишас Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Государственный совет после внесения изменений в Конституцию России получит статус конституционного органа. После этого Госсовет будет заниматься вопросами нацпроектов и оценкой качества жизни на территории регионов страны.

Об этом во вторник, 18 февраля, журналистам сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По словам сенатора, Госсовет будет выполнять функции своеобразного арбитра при возникновении вопросов между федеральным правительством и регионами.

Качество жизни на территории, национальные проекты, финансирование, объективные критерии оценки работы региона, — это то, чем должен заняться новый Государственный совет как конституционный орган, — приводит ТАСС слова Андрея Клишаса.

Как отметил сенатор, функции Совфеда дублироваться Госсоветом не будут.

Ранее NEWS.ru писал, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, для чего необходимы поправки в Конституцию в части формирования Госсовета.

По его словам, нужно, чтобы Основной закон отвечал уровню развития политической системы.