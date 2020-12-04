Клинцевич: ЕС присоединится к санкциям США против СП-2 лишь на словах

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Очередные санкции способны отсрочить, но не прервать строительство газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря из РФ в Германию, считает российский сенатор Франц Клинцевич. По его мнению, в Европе слишком заинтересованы в получении газа из РФ, так как проекты США по производству сжиженного газа (СПГ) в условиях пандемии COVID-19 становятся убыточными.

Политик отметил, что Евросоюз (ЕС), скорее всего, присоединятся к санкциям Белого дома, но являясь главными потенциальными потребителями сырья, которое должно поступать из РФ, сделают это лишь на словах, пишет «Ридус».

К сожалению, я думаю, что ЕС присоединится [к санкциям США против СП-2], но нормальный бизнес, который есть в Европе — в силу того, что необходимость в «Северном потоке 2» очень большая, — будет их игнорировать, — пояснил Клинцевич.

Накануне расширенные санкции в отношении газопровода «Северный поток — 2» вошли в согласованный палатами Конгресса США законопроект об оборонном бюджете. Ограничения предлагались двумя версиями документа — и подготовленной в сенате, и подготовленной в палате представителей. Теперь требования о санкциях согласовали и внесли в окончательный проект оборонного бюджета.

Проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток трубопровода длиной 1220 километров — каждая от побережья России через Балтийское море до Германии. В общей сложности около 160 километров трубопровода (менее 10%) ещё не построено (в основном вдоль датского острова Борнхольм).

Ранее NEWS.ru сообщал, что президент США Дональд Трамп в очередной раз пригрозил наложить вето на согласованный обеими палатами Конгресса законопроект об оборонном бюджете. На этот раз это не пустые слова: уже готовый документ вскоре должен появиться у него на столе. Проект бюджета включает в том числе расширение санкций против «Северного потока — 2», но президента разозлило не это. Он хочет, чтобы в законопроекте была прописана ответственность соцсетей за публикуемый в них контент.