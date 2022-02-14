Сенатор Климов рассказал, с кем Россия обсуждает непринятие Украины в НАТО

Россия обсуждает непринятие Украины в НАТО с Соединёнными Штатами, которые являются реальным руководством Североатлантического альянса, рассказал «ПолитРоссии» заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. Сенатор объяснил, что по уставу Альянса Вашингтон может отказать любой стране стать членом объединения.

Я знаю одно: Украину в данный момент никто в НАТО принимать не собирается. Но участники Альянса пытаются использовать Украину как дамоклов меч для того, чтобы саму возможность принятия её в НАТО оставить за собой. А мы из Москвы требуем чётких юридических гарантий, что расширения Альянса не произойдёт. Причём требуем этого не от Украины — она может писать или не писать заявления сколько угодно — а от США. Потому что Соединённые Штаты как реальный руководитель НАТО могут не принять в военный блок кого угодно, — сказал Климов.

Он добавил, что заявление украинского посла о том, что его страна может сама отказаться от вступления в Альянс, ничего не значит. Послов много, на фразу кого-то из них в интервью не стоит обращать внимания, считает Климов.

Ранее посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко допустил, что Киев может отказаться от своей заявки на вступление в НАТО, чтобы избежать войны с Россией. Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров заявил, что Пристайко придётся объясняться. Он подчеркнул, что стремление Киева в Североатлантический альянс и Евросоюз закреплены в конституции.