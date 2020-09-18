Сенатор: Госдеп должен разъяснить сведения о поддержке Украины в Крыму

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Государственный департамент США должен разъяснить сведения, появившиеся в материале NBC News, согласно которым Штаты оказывали поддержку «подразделениям Украины в Крыму». С таким заявлением выступил сенатор Алексей Кондратьев.

Ранее NBC News выпустил репортаж, в котором разбираются слухи о наградах, которые российскае сторона якобы пообещала талибам за убийство американских военных. По мнению СМИ, это решение РФ было своеобразным «возмездием» Кремля за поддержку, оказанную Штатами «подразделениям Украины в Крыму». И Москва, и Белый дом уже опровергали слухи о российских наградах талибам. Представители армии США к этим данным отнеслись скептически.

Сенатор Кондратьев, в свою очередь, сказал, что Госдеп должен объяснить сведения, распространённые журналистами NBC News.

Этот вопрос требует официального объяснения со стороны Государственного департамента США. Со всеми вытекающими последствиями. Оставлять это безнаказанно нельзя, — цитирует сенатора РИА Новости.

Крым был присоединён к России на фоне революции на Украине конца 2013 — начала 2014 года. На полуострове прошёл плебисцит по этому поводу. Мировое сообщество его не признало, заявив о нарушении международного права, и рассматривает регион как часть Украины.

Как ранее писал NEWS.ru, в российском посольстве в США потребовали разъяснений от властей США по поводу репортажа, вышедшего на телеканале NBC.