Сенатор Джабаров объяснил нежелание Финляндии вступать в НАТО

Заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров объяснил в беседе с изданием Nation News нежелание Финляндии вступать в НАТО. По его словам, решение вступить в Североатлантический альянс обернулось бы для Хельсинки большими проблемами.

Мало того что расходы, так ещё и проблемы. Эта организация сама по себе агрессивная. Она никого не защищает и пытается втянуть в конфликт, — пояснил Джабаров.

Он считает, что власти Финляндии поступают мудро, потому что нейтралитет в данной ситуации принесёт стране больше выгоды.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о готовности принять в состав Альянса Финляндию и Швецию является бесцеремонной попыткой оказать давление на политику этих стран. Он подчеркнул, что Россию с этими государствами связывают дружественные отношения.

По словам Лаврова, РФ высоко ценит действенный вклад Финляндии и Швеции как внеблоковых государств в формирование европейской безопасности. Министр отметил, что в нынешнее турбулентное время внеблоковый статус — наиболее эффективный способ обеспечения странами своей безопасности.

Столтенберг заявил, что вступление Швеции и Финляндии в состав НАТО может произойти быстро, но только в том случае, если эти страны сами решат присоединиться.