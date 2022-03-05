Сенатор Долгов: подвиг ДНР и ЛНР дал украинцам надежду на освобождение

Фото: Пресс-служба Совета Федерации/АГН «Москва»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть в рамках обращения к жителям города-побратима Харькова напомнил им о расстреле их градоначальника, в результате которого тот остался инвалидом. Он также призвал не слушать «пропаганду» и напомнил, что сибиряки хотят мира, передаёт «Сиб.фм».

Вспомним, как расстреляли средь бела дня мэра Харькова. Он стал инвалидом в результате этого нападения. Вспомним Олеся Бузину, журналиста. А чем он провинился? В том, что он имел иное мнение...