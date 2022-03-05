Сенатор Долгов: подвиг ДНР и ЛНР дал украинцам надежду на освобождение
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
14:27, 05 марта 2022
Сенатор Константин ДолговФото: Пресс-служба Совета Федерации/АГН «Москва»
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Подвиг жителей Луганской и Донецкой народных республик, которые восемь лет «выдерживали плацдарм нормальных людей», дал надежду жителям Харькова, Одессы и Киева на освобождение от власти нацистов на Украине, заявил сенатор Константин Долгов. Он призвал украинцев вооружаться, чтобы обезопасить себя и свои семьи, пишет ИА SM-News.
Нужно вооружаться, чтобы защитить себя и свои семьи. Подвиг Донецка и Луганска, которые за эти восемь лет выдерживали плацдарм нормальных людей на юго-востоке бывшей Украины, дал харьковчанам и одесситам, киевлянам надежду на то, что освобождение придет. И оно пришло. Осталось немного, все наладится. Будет мирная жизнь без нацистов, — высказался Долгов.
Ранее глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что украинские националисты виновны в блокировании эвакуации мирного населения Мариуполя. По словам лидера республики, подразделения ДНР подали все необходимые команды по режиму тишины, но на данный момент ни один житель Мариуполя так и не вышел через гуманитарный коридор.