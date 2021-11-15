Сенатор Цеков заявил, что Украина становится «авторитарной и нацистской»

Поставка США Украине 80 тонн боеприпасов является не поддержкой «стабильной, демократической и свободной» страны, а наоборот — оказанием помощи государству, «становящемуся авторитарным и нацистским», рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Член Совфеда подчеркнул, что Белому дому выгодно «продолжение войны в Донбассе и сохранение очага нестабильности». Таким образом политик оценил сообщение посольства США в Киеве о прибывшем военном грузе.

Всё с точностью наоборот. Поддержка, но не демократической, а становящейся авторитарной и нацистской Украины — так это было бы правильно назвать. Для стабильности, мира и спокойствия на территории Украины надо продолжение войны, так можно охарактеризовать суть этих поставок и эту помощь. Так и надо, чтобы война шла в Донбассе. Им надо, чтобы этот очаг нестабильности был постоянно, им надо, чтобы в эту нестабильность была вовлечена Россия, — добавил Цеков.

Собеседник отметил, что именно Москва, а не Вашингтон, желает добиться решения проблем Донбасса на основе взаимных договорённостей Донбасса и Киева.

Мы оказываем Донбассу гуманитарную помощь, а они — американцы — не хотят ни стабильности, ни спокойствия, ни мира. Они хотят продолжения войны. Они делают то, что делают, в принципе, по всему миру. Но в последние годы они особенно усердствуют в отношении России и тех конфликтов, которые происходят на границе с РФ, — подытожил Цеков.

США поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Это произошло в рамках одобренной президентом Джо Байденом военной помощи в размере $60 млн. Об этом сообщает посольство США на Украине в своём аккаунте в Twitter.

14 Ð»Ð¸ÑÑ. Ð¾ÑÑÐ¸Ð¼Ð°Ð»Ð° Ð·Ñ Ð¿ÑÐ¸Ð±Ð»Ð¸Ð·Ð½Ð¾ 80 ÑÐ¾Ð½Ð½ Ð±Ð¾ÑÐ¿ÑÐ¸Ð¿Ð°ÑÑÐ². Ð¦Ðµ Ð±ÑÐ»Ð¾ ÑÐµÑÐ²ÐµÑÑÐµ Ð¿Ð¾ÑÑÐ°ÑÐ°Ð½Ð½Ñ Ð² ÑÐ°Ð¼ÐºÐ°Ñ Ð´Ð¾Ð´Ð°ÑÐºÐ¾Ð²Ð¾Ñ Ð±ÐµÐ·Ð¿ÐµÐºÐ¾Ð²Ð¾Ñ Ð´Ð¾Ð¿Ð¾Ð¼Ð¾Ð³Ð¸ Ð² ÑÐ¾Ð·Ð¼ÑÑÑ $60 Ð¼Ð»Ð½., ÑÐºÑ Ð¿ÑÐµÐ·Ð¸Ð´ÐµÐ½Ñ ÐÐ°Ð¹Ð´ÐµÐ½ Ð½Ð°Ð¿ÑÐ°Ð²Ð¸Ð² Ð´Ð¾ Ð² ÑÐµÑÐ¿Ð½Ñ, ÑÐ¾ Ð´ÐµÐ¼Ð¾Ð½ÑÑÑÑÑ Ð²ÑÐ´Ð´Ð°Ð½ÑÑÑÑ ÑÑÐ¿ÑÑ Ñ ÑÑÐ°Ð±ÑÐ»ÑÐ½Ð¾Ñ, Ð´ÐµÐ¼Ð¾ÐºÑÐ°ÑÐ¸ÑÐ½Ð¾Ñ ÑÐ° Ð²ÑÐ»ÑÐ½Ð¾Ñ Ð£ÐºÑÐ°ÑÐ½Ð¸. pic.twitter.com/kpR8JVGyz5 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) November 14, 2021

В августе текущего года президент США Джо Байден распорядился выделить Украине $60 млн за счёт средств Пентагона. Деньги направили на оборонные изделия, услуги Минобороны, военное образование и подготовку.

Также сообщалось, что Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика заведено уголовное дело, но не в США, а на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина. Теоретически Байдену грозит четыре года тюрьмы. Но даже если до этого не дойдёт, само уголовное дело может поставить крест на президентских амбициях политика.