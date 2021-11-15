Сенатор Цеков заявил, что Украина становится «авторитарной и нацистской»

Поставка США Украине 80 тонн боеприпасов является не поддержкой «стабильной, демократической и свободной» страны, а наоборот — оказанием помощи государству, «становящемуся авторитарным и нацистским», рассказал NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Член Совфеда подчеркнул, что Белому дому выгодно «продолжение войны в Донбассе и сохранение очага нестабильности». Таким образом политик оценил сообщение посольства США в Киеве о прибывшем военном грузе.
Всё с точностью наоборот. Поддержка, но не демократической, а становящейся авторитарной и нацистской Украины — так это было бы правильно назвать. Для стабильности, мира и спокойствия на территории Украины надо продолжение войны, так можно охарактеризовать суть этих поставок и эту помощь. Так и надо, чтобы война шла в Донбассе. Им надо, чтобы этот очаг нестабильности был постоянно, им надо, чтобы в эту нестабильность была вовлечена Россия, — добавил Цеков.
Собеседник отметил, что именно Москва, а не Вашингтон, желает добиться решения проблем Донбасса на основе взаимных договорённостей Донбасса и Киева.
Мы оказываем Донбассу гуманитарную помощь, а они — американцы — не хотят ни стабильности, ни спокойствия, ни мира. Они хотят продолжения войны. Они делают то, что делают, в принципе, по всему миру. Но в последние годы они особенно усердствуют в отношении России и тех конфликтов, которые происходят на границе с РФ, — подытожил Цеков.
США поставили на Украину около 80 тонн боеприпасов. Это произошло в рамках одобренной президентом Джо Байденом военной помощи в размере $60 млн. Об этом сообщает посольство США на Украине в своём аккаунте в Twitter.
В августе текущего года президент США Джо Байден распорядился выделить Украине $60 млн за счёт средств Пентагона. Деньги направили на оборонные изделия, услуги Минобороны, военное образование и подготовку.
Также сообщалось, что Байден оказался втянутым в очередной скандал. В отношении политика заведено уголовное дело, но не в США, а на Украине. В вину ему вменяется оказание давления на украинского экс-генпрокурора Виктора Шокина. Теоретически Байдену грозит четыре года тюрьмы. Но даже если до этого не дойдёт, само уголовное дело может поставить крест на президентских амбициях политика.