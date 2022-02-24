Сенатор Цеков предсказал полную демилитаризацию Украины

Россия не прекратит военную операцию по защите Донбасса до тех пор, пока не произойдёт полная демилитаризация и денацификация Украины, считает сенатор Сергей Цеков. Он не сомневается в том, что Москва «пойдёт до победного», пишет Lenta.ru.

В том, что мы дойдём до победного, я не сомневаюсь. Как бывший гражданин Украины могу сказать, что страна всегда представляла угрозу для России, на протяжении всех лет своей независимости. Штаты пытались создать антироссийское государство, они понасоздавали НКО, которых следует бояться во всём мире, ведь именно они подрывают страны изнутри, формируя оппозицию, направленную на разрушение государств, — высказался Цеков.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков заявил, что контроперация российских военных на Украине может продлиться в течение двух-трёх суток. Он отметил, что удары высокоточным оружием наносятся только по военным объектам, а украинская система ПВО прекратила своё существование.