Сенатор Цеков исключил возможность нанесения ударов других стран по России

Западные страны не станут наносить по России военные удары, так как боятся ответной реакции, считает сенатор Сергей Цеков. При этом он подчеркнул, что Москве стоит опасаться диверсий со стороны Киева, пишет Lenta.ru.

Удары по России со стороны других государств невозможны. Ведь они прекрасно осознают все риски возможного противостояния. Что касается Украины, то здесь риски очень невысоки, тем не менее отдельные проявления могут быть. В частности, очень серьезно стоит относиться к возможным попыткам диверсий. В этих вопросах всем нужно быть очень консолидированными и внимательно наблюдать за всеми возможными проявлениями. За этим надо следить, — заверил Цеков.

Президент России Владимир Путин выступил с обращением к россиянам. Он заявил о том, что принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. Путин отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против России.

Ранее сенатор Цеков предсказал полную демилитаризацию Украины. По его словам, Москва «пойдёт до победного».