Сенатор Башкин назвал санкции против России незаконными

Западные санкции в отношении России незаконны, так как их не одобряла ООН, заявил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Александр Башкин «Радио 1». Сами же ограничения вредят россиянам и направлены против них, отметил он.

Сами по себе санкции, которые направлены против России, незаконны. Они не предложены и не одобрены ООН и являются односторонними. Поэтому мы не признаём законность этих санкций. Они направлены на разрушение российской экономики, а значит, на ухудшение уровня жизни граждан, то есть это атака на жителей РФ, — сказал Башкин.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС достиг предела своих возможностей в том, что касается финансовых санкций против России. По его словам, нынешние «массивные» ограничения привели к падению российской валюты на 40%. Он добавил, что также для РФ болезненными стали санкции, касающиеся запрета на экспорт высоких технологий.

По мнению опрошенных NEWS.ru специалистов, уже в ближайшие месяцы на фоне обострившейся геополитической ситуации и санкционного давления россиян ожидает серьёзная безработица. Специалисты не исключают фактического исчезновения целого ряда отраслей — это означает, что миллионы граждан рискуют потерять источники своих доходов. По самым скромным оценкам, уровень безработицы может вырасти сразу в два раза.