Россия передала Финляндии послание по вопросам безопасности

Посольство России в Финляндии передало министру иностранных дел Финляндии Пекке Хаависто послание главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросам безопасности. Как сообщили РИА Новости в российской дипмиссии, там ожидают ответной реакции.

Посольство передало соответствующее письмо министру иностранных дел Финляндии. Ожидаем реакции финской стороны, - сообщили в посольстве.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия направит западным странам запросы относительно выполнения ими обязательств в рамках положения ОБСЕ о неделимости безопасности. Он напомнил, что страны обязались выполнять эти положения, подписав соответствующие документы на высшем уровне.

До этого глава МИД Финляндии Пекка Хаависто подчеркнул, что страна не планирует присоединяться к НАТО в соответствии с существующей политикой безопасности. Это заявление стало реакцией на слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, который заявил, что Швеция и Финляндия могут быть приняты в Альянс, так как во многом соответствуют его оборонным стандартам.

В свою очередь госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что в НАТО не намерены отказываться от политики открытых дверей, несмотря на недовольство со стороны России. По его словам, Альянс готов принять в свой состав новые страны.