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Семь лет — один ответ: Крым наш

15:21, 18 марта 2021 11
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Очередную годовщину возвращения Крыма в Россию отмечаем ровно. Страсти уже поутихли. Давно началось будничное строительство необходимой инфраструктуры. Крым с Россией и в радостях, и в трудностях. Конечно, отдельные разговоры о полуострове и непростых отношениях России и Украины всё ещё идут, но они уже перешли в разряд пересудов, которыми полна история. Политическая конкуренция будет всегда, но для конкретного поколения людей важно, чтобы была спокойная жизнь, дети ходили в школу, шло строительство и обновление жилых домов, ходил транспорт. Однако кроме этого есть и ещё что-то — чувство правильности своего бытия, верности выбранного курса. Крым там, куда были устремлены жизненные векторы его жителей, а значит тысячи людей могут ощущать, что сделали правильный выбор. За семь лет это можно было проверить и осознать. Как раз такой срок. И на смену «Крым наш» приходит «Крым там, где ему хорошо».

Алексей Павлишак/ТАСС

Подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию

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Sadat/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Sadat/Xinhua/Global Look Press

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Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Janos Chiala/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press

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mil.ru

Michal Burza/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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Daniel Leal-Olivas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

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