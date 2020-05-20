Секретарь Совбеза связал нарушения при выполнении нацпроектов с коррупцией

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Отношения между Москвой и Киевом могут в перспективе ухудшиться из-за враждебного настроя украинской элиты и расхождений относительно ситуации в Донбассе. Об этом заявил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков.

Он пояснил, что Россия продолжит поддерживать ДНР и ЛНР, поскольку у неё нет другого выбора. Москва будет отметать все попытки Киева победить республики и изменить условия минских договорённостей. Эксперт также...