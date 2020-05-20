Секретарь Совбеза связал нарушения при выполнении нацпроектов с коррупцией

Большинство правонарушений, совершённых в ходе реализации национальных проектов, связаны с коррупцией. Об этом рассказал секретарь Совета безопасности Николай Патрушев в ходе совещания с регионами Приволжского федерального округа.
Среди подобных нарушений несоблюдение правил проведения государственных закупок, фальсификация отчётов и оплата некачественных или невыполненных работ,
Особо хочу обратить ваше внимание на то, что основная масса правонарушений связана с коррупционными проявлениями, — подчеркнул он.
Чиновник отметил, что в ходе мониторинга реализации указа президента о национальных целях поступают данные о многочисленных наращениях и неактивных тенденциях.
Ранее, как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин прокомментировал реализацию национальных проектов во время пандемии коронавируса. Он заявил, что часть программ не будет реализована в течение 2020 года.
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