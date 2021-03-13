Секретарь Совбеза РФ Патрушев посетит Вьетнам

https://static.news.ru/photo/989c0022-83fb-11eb-9fde-96000091f725_660.jpg Николай Патрушев Фото: scrf.gov.ru

Секретарь Совета безопасности Николай Патрушев прибудет во Вьетнам с рабочим визитом.

Согласно данным пресс-службы аппарата Совбеза, поездка состоится 16–17 марта.

В Ханое пройдут российско-вьетнамские консультации по вопросам двустороннего сотрудничества в сфере безопасности, — говорится в сообщении.

Это будет первый зарубежный визит Патрушева в 2021 году. До пандемии COVID-19 он регулярно совершал зарубежные визиты для двусторонних консультаций по безопасности, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Совбеза Николай Патрушев заявил , что Стратегия национальной безопасности России должна быть связана с программой социально-экономического развития страны. Поэтому она будет учитывать потенциальные вызовы и риски, с которыми страна может столкнуться в долгосрочном периоде. 11 февраля Совбез по поручению президента завершил работу над новой редакцией Стратегии национальной безопасности страны. Предыдущая редакция стратегии была рассчитана до 2020 года.