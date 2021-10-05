Стартует неделя распределения думских постов

Объединённое заседание высшего и генерального советов «Единой России» по аналогии с известным съездом можно было бы назвать совещанием победителей. Действительно, выборы для ЕР прошли успешно, конституционное большинство завоёвано. Наступает время материализовать такое достижение, обозначив официально свои претензии на высшие руководящие посты и в парламентских комитетах.

Примечательно, что председательствовать сегодня намерен Дмитрий Медведев, который после таинственного предвыборного забвения демонстрирует заметную активность, вернувшись к рулю партии, взяв на себя функции медиатора в отношениях между разными партийными течениями и региональными депутатскими группами. Такое «возрождение» председателя партии тем более символично, поскольку его связывают с усилением контроля партийного аппарата над фракцией в Государственной думе. Предполагается, нынешняя фракция будет куда менее зависимой от прямого влияния нового-старого спикера нижней палаты Вячеслава Володина и жёстче контролируемой руководством партии.

В остальном считается, что сегодня партия официально выскажется в пользу своего кандидата в председатели Госдумы. Но всем очевидно, что после того как кандидатуру Володина поддержал президент и де-факто лидер единороссов Владимир Путин, никаких иных претендентов на этот пост не может быть в природе. Собственно, по имеющейся информации, согласованы и потенциальные руководители разного рода комитетов. Но до сих пор неясна архитектура новой Госдумы . Будет ли в её составе по-прежнему 24 комитета или же, как утверждают, их число увеличат на треть, чтобы они максимально соответствовали структуре правительства. Но наиболее влиятельные комитеты — по бюджету и налогам, по обороне, госстроительству, по делам СНГ — не просто останутся в обойме единороссов, но сохранят и прежних шефов. А новые комитеты (в частности, из комитета по делам молодёжи, спорта и туризма могут сделать три отдельных) достанутся думских новичкам.

А уже 7 октября сама фракция «Единой России», объединяющая 324 депутата, назовёт своего нового лидера. В том, что он будет новым, у наблюдателей уже не осталось никаких сомнений. На место Сергея Неверова, бывшего главы профсоюза шахтёров и фаворита Амана Тулеева, придёт известный политик Владимир Васильев, генерал МВД, экс-глава Дагестана, который в недавнем прошлом уже возглавлял фракцию ЕР. Теперь же, после проведения операции «чистые руки» в Дагестане, он приходит в Госдуму с должности советника президента, то бишь непосредственно из кремлёвской администрации. И это вполне символично. Тем более что Неверов, который, видимо, получит пост одного из вице-спикеров, известен своими близкими рабочими отношениями с Володиным.

Впрочем, планируется, что всё окончательно будет утрясено 11 октября на межфракционном совещании, которое соберётся за сутки до первого пленарного заседания Госдумы VIII созыва. Именно тогда станет официально известно всё о распределении комитетов между партиями и названы имена руководства самой нижней палаты. Во всяком случае, вряд ли в этот день возникнут острые разногласия и споры. Как это было, например, в 1999 году. Когда возглавлявший фракцию «Отечество — Вся Россия» Евгений Примаков с трибуны пригрозил от имени своих соратников покинуть зал заседаний по причине, как ему казалось, явной дискриминации при распределении комитетов. Не те времена, компромисс находится всегда.