«Себя потешить»: депутат от Крыма оценил идею отключить РФ от SWIFT

https://static.news.ru/photo/d8e5f5f8-37a1-11eb-bd18-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Депутат Госдумы РФ от Крыма Руслан Бальбек оценил идею экс-президента Украины Леонида Кравчука отключить РФ от международной расчётной системы SWIFT. По мнению парламентария, идея больше похожа на «хайп».

По его словам, бывший лидер Незалежной нашёл себя в разработке «фантастических антироссийских проектов», которые не имеют ничего общего с реальной жизнью: то инициирует какие-то переговоры, то зовёт Запад на помощь, то хочет переписать минские договорённости, пишет РИА Новости.

А на деле [идеи Леонида Кравчука] — краткосрочный пиар в масс-медиа, чтобы себя любимого потешить. Вот и сейчас мы видим заявления глобального масштаба и откровенный хайп, — уверен политик.

Он добавил, что в 2014-м между Кремлём и Западом произошёл политический кризис, последствия которого многие зарубежные предприятия не пережили. По его словам, некоторые из них до сих пор «зализывают» финансовые дыры. Бальбек считает, что всему виной переворот на Украине, который стал возможен из-за одурманивания населения фальшивыми идеями.

Глава делегации Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Леонид Кравчук заявил, что Россию следует отключить от международной расчётной системы SWIFT. По его словам, это будет санкция за ситуацию на юго-востоке Украины. Он добавил, что переговоры с представителями самопровозглашённых ДНР и ЛНР возможны только после полной демилитаризации региона.

Ранее NEWS.ru сообщал, что представители экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской начали с помощью онлайн-платформы опрос граждан о возможности отключения республики от SWIFT — международной системы платежей. К принятию подобных мер прибегнут только в крайнем случае, заявил глава Народного антикризисного управления (НАУ) Павел Латушко. Он отметил, что в первую очередь белорусское общество обязано дать ответ, но также важно услышать мнение экспертов-экономистов и их оценку последствий такого шага.