https://static.news.ru/photo/e61b94e4-5c6e-11ea-af43-fa163e074e61_660.jpg Фото: bmw.ru

Журналисты обратили внимание Счётной палаты (СП) на инициативу тульского предприятия АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» закупить BMW 750Li xDrive. Стоимость такого авто составляет 2,3 млн рублей.

Счётная палата не проводила проверку в указанной вами компании. В плане на 2020 год её также нет. Поэтому предоставить вам комментарии не можем. Мы учтём вашу информацию в дальнейшем при проверке в данной компании, — говорится в ответе СП на запрос SM News.

Тульское конструкторское бюро подведомственно Ростеху. Ранее Общероссийский народный фронт поставил его на первое место в «Индексе расточительности».

Ранее, как писал NEWS.ru, эксперты Счётной палаты РФ составили «Рейтинг регионального протекционизма». Его лидером оказалась Чечня. В республике около 90% контрактов на поставку товаров и услуг для её органов власти в 2019 году было заключено с поставщиками из данного региона. Внутренние контракты в Чечне в прошлом году собрали 89,4% от их общего количества, а по сумме их доля составила 90,5%. Второе место в рейтинге занял Татарстан. Там доля внутренних контрактов оказалась равна 85,4% от их количества. Далее идут Дагестан (77,6%), Омская (76,8%) и Воронежская (76,5%) области.