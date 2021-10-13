«Сбылась мечта»: Поклонская отреагировала на назначение послом в Кабо-Верде

Экс-депутат Госдумы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что обрадовалась назначению послом в Кабо-Верде, так как ей нравится дипломатическая работа и сбылась её мечта. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости. Ранее стало известно, что президент России назначил Поклонскую послом России в Кабо-Верде.

Я очень рада назначению. Я ждала это назначение. Мне нравится эта работа. Я благодарна президенту, что он доверил мне такой ответственный участок работы. Сбылась моя мечта о дипломатической работе, — сказала Поклонская.

По её словам, на настоящий момент проходят все подготовительные мероприятия в Москве. Однако сама она готова отправиться «хоть завтра».

Перед назначением на должность Поклонская рассказала, что уже прошла стажировку в МИД РФ и курсы в дипакадемии, а также собрала всю информацию о Кабо-Верде.

Президент России Владимир Путин назначил бывшего прокурора Крыма и бывшего депутата Госдумы Наталью Поклонскую послом РФ в Кабо-Верде. На этом посту Поклонская сменила Владимира Соколенко.

Ранее СМИ сообщили, что Поклонская может стать послом в африканской республике Кабо-Верде. В беседе с журналистами она не подтвердила и не опровергла эту информацию. Бывший прокурор при этом подчеркнула, что дипломатическая деятельность ей интересна.

В разговоре с NEWS.ru Поклонская пояснила, что обязательно прокомментирует информацию о своём новом месте работы позже. В посольстве России в республике изданию заявили, что «не могут дать комментарий» на данную тему.