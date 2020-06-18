Сбербанк и ВТБ завели каналы в разблокированном Telegram

https://static.news.ru/photo/2bada9a6-b189-11ea-9324-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Крупнейшие российские банки — Сбербанк и ВТБ — открыли официальные телеграм-каналы. Государственные кредитные организации отреагировали на решение Роскомнадзора отказаться от безуспешных попыток заблокировать мессенджер.

Миллионы россиян уже давно пользуются этим мессенджером, и сегодня же мы открываем официальный канал Сбербанка, — цитирует РБК его председателя Германа Грефа.

Второй банк создал публичный аккаунт «Оперштаб ВТБ», в котором пообещал «коротко и быстро писать о сервисах, продуктах, акциях, важнейших событиях в банке и экономике страны».



Роскомнадзор, который с апреле 2018 года безуспешно пытался ограничить доступ к мессенджеру, 18 июня не объявил о прекращении давления на Telegram, который успел набрать 30 миллионов пользователей в России, включая многих представителей власти. Во время пандемии коронавируса госорганы начали активно использовать ресурс для информирования.

Весной 2020-го группа депутатов внесла в Госдуму законопроект о прекращении блокировки мессенджера, которая не вынудила сервис предоставить спецслужбам доступ к переписке пользователей, а только подорвала имидж российской власти. В опубликованном сегодня интервью спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил суду пересмотреть «неисполнимое» решение о блокировке мессенджера в России, писал NEWS.ru.