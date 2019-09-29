https://static.news.ru/photo/1df6cdca-e2c6-11e9-87c8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christian Ohde/face to face/Global Look Press

Климатическая проблематика является одной из важнейших для современности, заявил замглавы Совета безопасности РФ Юрий Аверьянов. Он подчеркнул, что политизация и использование темы изменения климата для достижения чьих-либо односторонних интересов недопустимы.

Аверьянов уточнил, что Россия последовательно отстаивает необходимость сокращения вредных выбросов. Он уверен, что страна является одним из лидеров в этом вопросе, передаёт РИА Новости .

Ранее News.ru писал, что глобальное потепление и, как следствие, таяние вечной мерзлоты представляют реальную угрозу для российских арктических разработок нефти и газа. Именно это стало причиной решения России ратифицировать Парижское соглашению по климату, считает аналитик Bloomberg Джулиан Ли.