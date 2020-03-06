https://static.news.ru/photo/a655e17e-5fe4-11ea-b331-fa163e074e61_660.jpg Василий Небензя Фото: Andy Katz/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Заседание Совбеза ООН, на котором Россия проинформировала партнёров о договорённостях с Турцией по Идлибу, окончилось безрезультатно.

По словам постпреда РФ при ООН Василия Небензи, одна из стран заблокировала заявление.

Мы хотели принять элементы для прессы. Но из-за позиции одной делегации это оказалось невозможным, — цитирует политика РИА Новости.

Встреча Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана прошла в Москве 5 марта. Политики приняли совместный документ и объявили о введении режима прекращения огня с полуночи. Путин и Эрдоган подтвердили приверженность «астанинскому формату».

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