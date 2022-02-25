Сазонова: МУС не сможет привлечь к ответственности за военные преступления

Юрист-международник, доцент РАНХиГС Кира Сазонова рассказала, что у Международного уголовного суда (МУС) нет реальных инструментов по привлечению к ответственности виновных в военных преступлениях. В разговоре с NEWS.ru она отметила, что МУС оказался крайне неэффективным инструментом.

Надо понимать, что реальных возможностей по привлечению к ответственности людей, совершивших военные преступления и преступления против человечности в Донбассе, по факту у МУСа нет, и это сильно снижает градус всех наших ожиданий того, что может случиться, — подчеркнула она.

По её словам, суд казался хорошим институтом на стадии задумки, но на практике оказался неэффективным. В результате Россия в 2016 году отозвала свою подпись под Римским статутом, который учреждал МУС. Украина сохраняет подпись под документом, но до сих пор не ратифицировала его.

Мы здесь наблюдаем ситуацию, при которой всё упирается в ратификацию Римского статута, — добавила она.

Также юрист сказала, что Международный уголовный суд «вёл себя спокойно», когда Россия предоставляла информацию о нарушениях международного права в Донбассе, а поучаствовать в МУСе решили только сейчас, «видимо, вдохновлённые происходящими событиями».

Международный уголовный суд был создан в 2002 году, когда 60 стран подписали и ратифицировали Римский статут. МУС создан для привлечения к ответственности физических лиц, совершивших серьёзные преступления — геноцид, военные преступления и преступления против человечности. При этом случаи терроризма суд не рассматривает.

В 2011 году МУС выдал ордер на арест лидера Джамахирии Муаммара Каддафи и его сына Сейфа аль-Ислама, обвинив их в совершении преступлений против человечности. Также МУС пытался арестовать президента Судана Омара аль-Башира, обвинённого в геноциде этнических меньшинств.