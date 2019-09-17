https://static.news.ru/photo/45effba8-d939-11e9-8ed6-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков заявил, что Саудовская Аравия и Иран не высказались за посредничество России в урегулировании отношений двух стран.

Он подчеркнул, что отношения Москвы и Эр-Рияда находятся на продвинутом уровне. Страны намерены продолжать расширение взаимодействия в различных областях.

Кроме того, осуществляется взаимодействие и в весьма чувствительных сферах, таких как военно-техническое сотрудничество. Контакты на этот счёт осуществляются и будут продолжены, — сказал Песков.

14 сентября нефтеперерабатывающие заводы компании Saudi Aramco в районе крупных месторождений в Абкайке и Хурайсе подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов. После нападения на НПЗ начался пожар. Ответственность за акцию взяли на себя повстанцы-хуситы из Йемена. Однако госсекретарь США Майкл Помпео обвинил Иран в причастности к атаке.

Как ранее писал News.ru, министр энергетики РФ Александр Новак назвал ожидаемым рост цен на нефть после атаки на объекты Саудовской Аравии.