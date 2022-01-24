Сатановский высмеял американский план «нейтрализации» Калининграда

Предложение приобрести зенитные комплексы «Патриот», а также самолёты пятого поколения Lockheed Martin F-35 Lighting II и танки M1 Abrams для «нейтрализации» Калининграда в случае возможных вооружённых столкновений с Россией — не более чем попытка «втюхать» американское оружие, считает политолог Евгений Сатановский. Он напомнил, что Калининградскую область называют «кошмаром НАТО» из-за оснащённости военной техникой, пишет «ПолитЭксперт».

Нет других таких специалистов по втюхиванию своих совершенно ненужных покупателю товаров, которые тот в случае необходимости не сможет применить, причём за бешеные деньги. «Патриоты» пропускают всё, что только можно пропустить, что не раз было доказано на том же Ближнем Востоке, из Саудовской Аравии их просто убрали от греха подальше, — высказался Сатановский.

Он назвал американские танки «Абрамс» «ползучими мишенями» и заявил, что они также не подходят для использования на «восточноевропейском театре военных действий». По его мнению, истребители F-35 применяются только при специфических операциях, а теоретическая война с Россией под эту категорию точно не попадает.

Ранее аналитик Лексингтонского института Сара Уайт в статье для 19Fortyfive рассказала, как Запад может «нейтрализовать» фактор Калининграда в случае вооружённого конфликта с Россией. По её словам, данный регион РФ, граничащий с Литвой и Польшей, может доставить Североатлантическому альянсу много «головной боли».