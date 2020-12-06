Сатановский предложил унизительный способ ответа на позицию США по Курилам

https://static.news.ru/photo/4642391a-37cd-11eb-9fdc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexandr Liskin/Global Look Press

Политический эксперт Евгений Сатановский рассказал, как Россия может ответить на признание в грин-картах Соединённых Штатов уроженцев Курил японцами.

По его словам, на подобные заявления не нужно реагировать, пытаясь указать на их неправомерность. Сатановский считает, что ответ в данном случае должен быть максимально публичным, оскорбительным и смешным.

Просто задавать в наших анкетах вопросы насчёт того, был ли заявитель сотрудником Госдепартамента или администрации президента США, членом конгресса или сенатором, работал ли в ЦРУ, ФБР, АНБ и прочих структурах такого рода, которые вполне можно приравнять к нацистским организациям, — рассказал РИА Новости эксперт.

Он также предложил спрашивать в анкетах, не является ли заявитель членом организованной преступной группировки и не участвовал ли он в геноциде мирного населения других стран.

И полный перечень — от Кореи, Вьетнама и Югославии до Ирака и Афганистана, — добавил Сатановский.

Кроме того, он посоветовал опубликовать карту Соединённых Штатов, разбитую на территории, которые до этого принадлежали другим государствам, и где они «должны платить налоги».

Ранее Министерство иностранных дел РФ отреагировало на информацию о том, что США признают уроженцев Южных Курил японцами. МИД назвал Штаты ревизионистами и заявил, что их властям нужно знать свои границы и «красные линии».

О том, что в США считают, будто люди, родившиеся на Южных Курилах, являются уроженцами Японии, сообщила японская газета Hokkaido Shimbun. Издание пояснило, что это следует из правил розыгрыша грин-карт, которые опубликованы на сайте Госдепа.

Япония претендует на острова Курильской гряды Кунашир, Шикотан, Хабомаи и Итуруп. В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, в которой Москва допускала возможность передачи Токио двух из этих островов в случае заключения мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Последующие переговоры неизменно заходили в тупик. В настоящее время позиция России состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет Москвы над ними не оспаривается, писал NEWS.ru.