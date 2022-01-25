Сатановский предложил США альтернативные варианты сдерживания России

Политолог Евгений Сатановский высмеял предложение американского сенатора Блюменталя и конгрессмена Кортни выделить подлодки для сдерживания России. Он указал на то, что оба этих американских политика на территории своих избирательных округов имеют отношение к производству субмарин, пишет «ПолитРоссия».

Сатановский предположил, что другие американские компании также могут предлагать свои идеи по сдерживанию России. Так, например, «Баскин Роббинс» предложит сдерживать РФ мороженым, «Макдоналдс» — фастфудом, а «Дисней» — мультфильмами. Политолог предложил эротическому журналу Playboy отправить на Украину «девиц» для противостояния российским силовикам.

Отечественные военные, особенно солдаты-срочники и молодые неженатые офицеры, будут не против. Да что там, и у немолодых, но разведённых армейцев и старых холостяков вряд ли найдутся силы отказать. Пускай сдерживают. Никаких штучек с трансгендерами, геями, дамами пенсионного возраста по квоте профсоюза и прочим американским мухлежом, — пошутил Сатановский.

Ранее сообщалось, что США предложили новые санкции против России в случае эскалации, речь об ограничениях сырьевого и оружейного экспорта, сокращении дипломатических контактов. Как сообщает издание Bild, ожидаемый экономический ущерб России в связи с их введением ожидается в размере до $50 млрд.

В последнее время на Западе неоднократно обвиняли Россию в подготовке к вторжению на Украину. В частности, карту расположения российских войск вдоль границы с Украиной ранее составила и опубликовала газета The New York Times. Издание отмечало, что войска якобы угрожают эскалацией конфликта с соседним государством и теоретически могут «открыть новый фронт».