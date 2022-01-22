Политолог увидел выгоду для России в отставке главкома ВМС Германии

Политолог Евгений Сатановский выразил мнение, что отставка главкома ВМС ФРГ Кая-Ахим Шёнбаха может иметь для России положительные последствия. Эксперт прокомментировал увольнение Шёнбаха с должности из-за высказывания о судьбе Крыма, который, по его словам, никогда более не вернётся в состав Украины, в в своем канале в Telegram. Заявление военного чиновника вызвала бурные обсуждения со стороны киевских политиков.

По словам Сатановского, профессиональное высказывание Шёнбаха показывает неготовность немецкой армии воевать с Россией. Политолог данную ситуацию с военнослужащим считает неприятной, однако, по его мнению, это может иметь для Москвы положительные последствия.

Войны этой у нас никто не хочет, её только Киев как может провоцирует, но если она всё-таки будет, её необходимо выигрывать. Чем меньше на той стороне будет на действительной службе профессионалов, тем лучше. Тем более — не мы же заставляем НАТОвцев свои собственные ряды прореживать и их в отставку гнать. Сами справляются, — сообщил эксперт.

Как добавил политолог, Запад может использовать этот случай как возможность для распространения дезинформации. Например, западные страны могут заявить, что вся данная ситуация якобы является «хитрым ходом» Москвы.

Ранее сенатор Алексей Пушков прокомментировал в своём Telegram-канале отставку главнокомандующего ВМС Германии Кая-Ахима Шёнбаха после слов о том, что Крым никогда не станет украинским регионом. Он заявил, что высокопоставленный военный поплатился за «недопустимое мышление» для генерала страны, входящей в НАТО.