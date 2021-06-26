Сатановский назвал цели провокации с британским эсминцем

Инцидент с нарушением морской границы России британским эсминцем Defender — это попытка Запада прощупать Кремль «на прочность». Такого мнения придерживается политолог Евгений Сатановский. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По его словам, санкции в отношении России оказались неэффективными, поэтому Запад переходит к более активным действиям.

Политолог не исключил, что инцидент в Чёрном море может в итоге привести к войне, которую «по-любому выигрывать надо будет». Сейчас же подходящее время для того, чтобы «пугнуть» противников России, считает Сатановский.

23 июня Черноморский флот и Пограничная служба ФСБ России выдворили британский эсминец Defender из территориальных вод РФ. Корабль нарушил государственную границу у мыса Фиолент. Пограничники открыли предупредительный огонь, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание, после чего корабль покинул границы РФ.

Российский посол в Великобритании Андрей Келин отметил, что отношения между Москвой и Лондоном достигли «нулевого дна», от которого теперь придётся отталкиваться. Провокация с эсминцем может привести к серьёзному военному инциденту.