Германия ведёт себя словно бандит по отношению к «Северному потоку — 2». Коллективный Запад надеется победить Россию, но этого не произойдёт, заявил политолог Евгений Сатановский. Так он прокомментировал слова вице-канцлера ФРГ Роберта Хабека о том, что Берлин никому не выплатит компенсации в том случае, если российский газопровод не сертифицируют. По его мнению, власти Германии пользуются тем, что президент РФ Владимир Путин до крайности терпелив, у него особое отношение к ФРГ и он не хочет войны, пишет «ПолитРоссия».

И почему в ответ на такого рода откровенный бандитизм к людям, которые на него решатся, не нужно применять те же методы? Такое впечатление, что Германии мало двух мировых войн и она рвётся развязать третью. То же самое касается Соединённых Штатов, Канады, Великобритании и всех тех, кто организует сейчас пляски на костях вокруг Украины, «Северного потока — 2» и прочих болевых точек в отношениях России и Запада, — отметил Сатановский.

Политолог подчеркнул, что Запад не сможет подавить Москву, пользуясь опытом 1990-х.

Может быть, эти люди, включая вице-канцлера ФРГ, вообще не думают ни о чём. Нечем им думать. Головы на плечах у них двух типов: одни пустые, а в других кость. Целиком, без излишеств типа мозгов, — заявил Сатановский.

Ранее Хабек заявил, что Германия не имеет обязательств платить компенсацию в том случае, если регулятор признает «Северный поток — 2» не соответствующим праву ЕС. По его словам, когда сертификация газопровода возобновится, будет принято решение о том, есть ли условия для выдачи разрешения на прокачку газа в соответствии с германскими и европейскими правилами.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок на переговорах с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым признала заинтересованность Германии в российском газе. До этого она выступала против запуска «Северного потока — 2», однако, по словам эксперта, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу удалось её переубедить.