Сардана Аксентьева научила реагировать на расследования Навального

Экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева назвала расследования оппозиционера Алексея Навального и его соратников полезными для любого нормального общества. Об этом она рассказала в интервью Ксении Собчак, которое было опубликовано на официальном YouTube-канале телеведущей.

Такие расследования очень полезные, это то, что должно происходить в любом нормальном обществе, такие вещи нужно предавать огласке. Вот если мы с вами будем позволять такое делать, то это будет продолжаться, и тогда мы будем говорить, что реакции нет, — заявила Авксентьева.

Но она уверена, если народ будет смотреть такие расследования и однажды поймёт, что ему всё это надоело, что это всё достало. Люди начнут думать, что с этим всем делать.

Вот тогда, наконец-то, тот самый знаменитый русский медведь проснётся, выйдет на выборы и покажет, кто в России хозяин, — добавила она.

Политик также добавила, что россияне потеряли доверие к политикам и политическим системам. Из-за этого возникла ситуация, когда меньшинство решает за большинство.

Ранее стало известно, что около 10 млн россиян смогут дистанционно проголосовать на предстоящих в России выборах. Запись на дистанционное электронное голосование началась в семи регионах РФ со 2 августа.