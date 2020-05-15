МИД: боснийцы не пустили военных медиков из РФ, хотя сами просили о помощи

https://static.news.ru/photo/7a3745b0-96d0-11ea-b9b9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zhang Xiuzhi/Global Look Press

Власти Боснии и Герцеговины не выдали разрешения на прилёт военных медиков из России. При этом, по сообщению МИД РФ, страна сама запрашивала эту помощь.

Просьба от Сараево поступила Москве в конце апреля. Страна просила оказать содействие в проведении дезинфекции и консультационных мероприятий в Университетской клинической больнице города Мостар. В начале мая российские специалисты уже были готовы вылететь. Однако им так и не выдали необходимые разрешения от приглашающей стороны.

Хочется верить, что в борьбе с коронавирусом главным мотивом для принятия всеми заинтересованными сторонами и политическими кругами критически важных решений будет спасение человеческих жизней. Ради достижения этой цели не обойтись без сплочения ресурсов. Здесь нет места для нечистоплотных геополитических игр, — напомнили в российском дипведомстве.

Специалисты из РФ уже оказывали помощь в борьбе с COVID-19 в Италии и Сербии.

Ранее NEWS.ru писал, что российские военные медики, покидая Италию, передали местным специалистам полевой госпиталь, который был развёрнут в Бергамо. В нём прошли лечение более 100 заразившихся коронавирусом итальянцев.