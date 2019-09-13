https://static.news.ru/photo/ff3aa4bc-d55d-11e9-b945-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Заместитель председателя Государственной думы по обороне Юрий Швыткин заявил, что санкции в отношении России, действие которых Европейский союз продлил на год, несут вред как для ЕС, так и для РФ.

По его словам, политика ограничительных мер негативно влияет на всё прогрессивное человечество, передаёт RT . Международная общественность понесёт потери в связи с решением объединения, уверен политик.

Санкции — не благо, а вред, который наносится не только гражданам России, но и тем, кто вводит соответствующие санкционные меры, — подчеркнул он.

Швыткин добавил, что воздействие, которое оказывают санкции на РФ, меньше, чем ожидают в Брюсселе.

Как ранее писал News.ru, Евросоюз продлил индивидуальные санкции против Российской Федерации. Они будут действовать до 15 марта 2020 года. Документ подразумевает заморозку активов и ограничение на поездки. В настоящий момент они распространяются на 170 физических и 44 юридических лица.