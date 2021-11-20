Санитарная диктатура: Зюганов высказался о QR-кодах

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Олигархи Олег Дерипаска и Михаил Ходорковский не сошлись во мнениях о позиции США по непризнанию Путина президентом после 2024 года. Каждый по-своему расценил уход главы государства.

Ходорковский, комментируя проект резолюции американского конгресса в эфире радио «Эхо Москвы», заявил, что США демонстрируют «крайне внимательное» отношение к аргументам легитимности. Там демонстрируется крайне внимательное отношение к тем аргументам, которые...