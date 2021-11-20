Санитарная диктатура: Зюганов высказался о QR-кодах
Зюганов назвал санитарной диктатурой введение QR-кодов
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
04:19, 21 ноября 2021
Геннадий ЗюгановФото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
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Геннадий Зюганов назвал «санитарной диктатурой» введение QR-кодов и завил, что речь идёт уже об изменении характера политического режима. Лидер КПРФ отметил, что борьба с коронавирусом должна вестись не путём полного контроля над россиянами, а через развитие системы здравоохранения, сообщается на сайте партии.
Навязывается искусственное разделение населения на две категории — тех, кто получил QR-код, и тех, кто его не имеет. Отказ в доступе к ряду социально значимых благ для граждан без QR-кода поставит их на обочину общественной жизни. Фактически речь идёт об изменении характера политического режима, его эволюции в направлении «санитарной диктатуры» и «электронного концлагеря», — считает политик.
Зюганов пообещал, что КПРФ будет выступать против законопроектов о повсеместном введении QR-кодов.
Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов заявил, что введение QR-кодов для учителей в школах не обсуждается. Такой же ответ чиновник дал и на вопрос о допуске в учебные заведения только привитых от COVID-19 школьников.