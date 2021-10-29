Санду ответила, Молдавия — друг России или нет

Президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью «Коммерсанту», что Россия и Республика Молдова являются друзьями, так как между странами есть взаимное уважение. Она добавила, что несмотря на это, в ходе энергетического кризиса прозвучало множество взаимных обвинений. По мнению политика, нельзя допускать, чтобы из-за этого страдали отношения двух народов.

Друзья — это тогда, когда есть взаимное уважение. Я сегодня вижу это взаимоуважение, и я надеюсь, что это будет и дальше. Я хочу, чтобы русские, которые живут в России, поняли, что мы дружелюбный народ, — заявила Санду.

Она добавила, что для неё важно создать консолидированное общество в Молдове. Она отметила, что обе стороны должны быть более внимательны, когда обсуждают чувствительные вещи.

Ранее стало известно, что Молдавия договорилась с российской компанией «Газпром» о продлении контракта на пять лет. Стоимость газа составит $450 за тысячу кубометров. При этом с 2020 года средняя стоимость газа составляла порядка $200, а в октябре 2021 цена выросла до $790.

В свою очередь председатель комитета Верховной рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус заявил, что Литва призывала Украину отказаться от импорта электроэнергии с Белорусской АЭС. При этом сама Литва активно потребляет энергию с этой станции. Также Вильнюс нарастил в два раза импорт электроэнергии из Калининграда.